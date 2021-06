Sem Faustão, Globo estende horário do futebol e muda o nome do ‘Domingão’ para ‘Super Dança dos Famosos’

Tiago Leifert, que comandará os domingos da emissora até 2022, disse ter ‘carinho’ pelo antigo apresentador

Reprodução/Twitter @tvglobo

No primeiro fim de semana após a confirmação da saída de Faustão, a Rede Globo apresentou mudanças na grade deste domingo, 20. Além de alterar o nome do programa para “Super Dança dos Famoso”, a Globo ampliou o tempo destinado ao futebol. Depois de exibir o confronto entre Bahia e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, a emissora mostrou resultados e falou até sobre os jogos da Eurocopa 2021. Durante o programa, Leifert disse que recebeu “uma nova missão” e afirmou ter respeito por Faustão, mandando um beijo para ele. “Eu de novo, a Globo decidiu mudar a programação de domingo, eu deixei muito claro na semana passada o carinho e respeito que tenho pelo Faustão e pelo ‘Domingão’. Recebi uma nova missão hoje, que é de levar para você a ‘Super Dança’. Como eu disse semana passada, ela (Super Dança) não pode parar, por causa de vocês e dos profissionais que estão ensaiando duro. Deixo aqui um beijo ao Fausto”, disse Leifert neste domingo. Fausto Silva, que trabalhou na Globo por 32 anos, já tinha anunciado que ficaria na emissora carioca até dezembro deste ano e, pouco tempo depois, assinou contrato com a Band para 2022.