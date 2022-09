José Dumont se torna réu após Justiça aceitar denúncia do Ministério Público

Ator foi preso em flagrante por armazenar conteúdos de pornografia infantil; ele também é investigado pelo crime de estupro de vulnerável

Reprodução/Globo José Dumont é acusado de armazenar pornografia infantil



A Justiça do Rio de Janeiro aceitou na última sexta-feira, 23, a denúncia do Ministério Público contra o ator José Dumont, de 72 anos, que é acusado de adquirir, possuir e armazenar fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. O ex-ator da Globo foi preso em flagrante no último dia 15 e, no dia seguinte, teve a prisão convertida em preventiva após passar por audiência de custódia. O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ) informou, em nota, que a denúncia do Ministério Público do Rio foi aceita pela juíza Gisele Guida de Faria, da Primeira Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (Veca). O ator agora é réu e deve responder por ter armazenado os arquivos contendo cenas de pornografia infantil tanto no computador pessoal quanto no celular.

A investigação do caso é feita pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e está sob sigilo. Conforme informações da polícia, o ator teria se envolvido com um adolescente de 12 anos – o que configuraria estupro de vulnerável –, a quem ofereceu ajuda financeira. Os policiais começaram a investigar e, ao fazer uma busca e apreensão na casa do ator, na zona sul do Rio, encontraram, no último dia 15, imagens e vídeos de sexo protagonizados por crianças, o que justificou a prisão. O veterano artista também é investigado por supostas relações sexuais com crianças e adolescentes na Paraíba, seu Estado natal. O caso foi denunciado em 2009, mas a investigação, que tramita em sigilo, não avançou. As tentativas de ouvir o ator foram frustradas. Após sua prisão no Rio, essa providência deve ser tentada novamente.

*Com informações do Estadão Conteúdo.