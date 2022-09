Defesa de José Dumont nega acusações de abuso sexual

Advogados do ator de 72 anos que foi preso em flagrante por posse de pornografia infantil alegam que ele se considera padrinho da criança de 12 anos

A defesa de José Dumont, ator de 72 anos acusado de pedofilia, nega que o artista tenha abusado sexualmente de um menino de 12 anos e alega que ele se considera padrinho da criança. Vizinhos desconfiavam da relação de Dumont com o garoto e denunciaram à polícia. Os agentes foram até a residência do ator na semana passada para, inicialmente, cumprir um mandado de busca e apreensão e encontraram 240 arquivos de vídeos e imagens de crianças sem roupa ou em cenas de sexo. O ator foi preso em flagrante. A polícia também encontrou um comprovante de R$ 1 mil reais, que seria uma espécie da pagamento ao menino de 12 anos em troca de favores sexuais. Os advogados defendem que o ator possui “muito carinho pela criança e se considera padrinho da mesma, razão pela qual começou a ajudar a família com presentes, roupas e dinheiro”. A defesa de Dumont demanda a revogação da prisão preventiva do artista e querem concessão de liberdade provisória com pagamento de fiança. O ator segue detido no sistema carcerário do Rio de Janeiro e teve o primeiro pedido de habeas corpus negado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga