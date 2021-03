José Mayer surge em rede social após romper com a Globo e se afastar da TV

Ator está longe da telinha desde que foi acusado de assédio sexual por uma figurinista

Reprodução/Instagram/josemayerarte/04.03.2021 Globo não renovou contrato com José Mayer após denúncia de assédio



O ator José Mayer surpreendeu ao postar uma foto atual nas redes sociais. O Instagram do arista foi criado em agosto do ano passado, mas as publicações era basicamente fotos de trabalhos antigos feito pelo artista de 71 anos, tanto que ao postar a foto atual, em que mostra ao fundo uma bela paisagem natural, ele escreveu na legenda: “Foto tirada hoje”. O veterano ator encerrou seu contrato com a Globo no final de 2018 após 35 anos na emissora e mais de 40 trabalhos, mas já estava afastado da televisão desde 2017, quando foi acusado de assédio sexual pela figurinista Susllem Tonani, que na época tinha 28 anos. O caso ganhou grande repercussão e mobilizou diversas atrizes a participarem da campanha #ChegadeAssédio, no qual postaram fotos nas redes sociais usando uma camiseta escrito: “Mexeu com uma, mexeu com todas”.