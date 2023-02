Jottapê, de ‘Sintonia’, é roubado em bloco e se revolta com empresário: ‘Cercaram minha esposa grávida’

Cantor reclamou da falta de seguranças e disse que a barriga de Estefany Boro ‘chegou a ficar dura devido ao susto’; assaltantes levaram óculos de sol, documentos, cartões e dinheiro

Reprodução/Instagram/jottape Jottapê e Estefany Boro foram assaltados enquanto se dirigiam ao trio elétrico



O cantor Jottapê, também conhecido por protagonizar a série da Netflix “Sintonia”, foi assaltado junto com a sua mulher, a atriz Estefany Boro, no bloco da cantora Lexa, em São Paulo, neste domingo, 12. Ele foi convidado para cantar junto com a artista e teve seus pertences roubados enquanto tentava chegar no trio. Jottapê fez um desabafo nas redes sociais e não poupou críticas ao seu empresário, Marcelo Portuga. “Vim na maior boa vontade cantar no bloco e um arrombado pega minha lupa [óculos de sol]. Minha esposa grávida e geral empurrando para roubar”, contou nos stories do Instagram. Além do óculos, o cantor também teve sua carteira com documentos, cartões e dinheiro levada. “Só exigi segurança… obrigado Portuga Records por não investir nem na segurança das minhas apresentações”, disparou o artista. “Bem material a gente conquista. Agora cercar eu e minha esposa grávida, empurrar machucar os dois. A assistência no bloco estava incrível, Lexa sempre f*da. Agora a segurança que deveria vir por parte da empresa que eu trabalho, que não tem nada a ver com ela [Lexa], vem deixando a desejar… a gente exige o mínimo para entregar o melhor para vocês.”

As críticas contra o empresário se intensificaram após ele postar uma foto no topo de um prédio e escrever: “Alta segurança. Trinta andares (risos)”. Jottapê compartilhou o stories de Marcelo e declarou: “Após o acontecimento essa foi a atitude do meu ‘empresário’… debochar que eu fui roubado por falta de estrutura dele e nem ter compaixão com minha esposa grávida que foi empurrada. Esse é o cara que chama os artistas de filho. Imagina se a gente tivesse se machucado feio ou ela perdido o bebê por cair… desumano rir numa situação dessa”. Em outro post, o empresário disse: “Deixa eu tomar minha cervejinha que é melhor. No alto, mas em segurança sempre (risos)”. O cantor novamente rebateu: “A gente no perrengue e ele bebendo cerveja e rindo, debochando da ‘segurança’ que o mesmo não disponibilizou. Está aí a resposta do porque eu estou sumido, sem shows, sem lançar música… que justiça seja feita! É isso, vocês me cobram querendo saber e eu não vou deixar vocês na mão”.

Na visão do artista, para poder atravessar o bloco e chegar ao trio em segurança, seriam necessários “no mínimo 10 profissionais de segurança em volta de cada artista ou em volta da equipe”. “A empresa disponibilizar um segurança para proteger a integridade física de dois artistas é complicado”, afirmou. “Segurança é algo que nenhum artista precisa cobrar, é o mínimo! Agora se isso é empresariar, eu estou maluco. E um cara que tem filhos em casa debochar de uma situação que envolve minha esposa e principalmente meu filho que está por vir… com certeza não é o tipo de pai que vou ser.” Jottapê falou que se sentiu desrespeitado pelo empresário e disse que a mulher vai precisar passar no médico após o susto que levaram. “Atrapalhar minha carreira já estava insuportável… agora debochar do risco que minha família correu eu não aceito! Respeitar para ser respeitado”, enfatizou. “Ficamos super preocupados, pois a barriga da Estefany chegou a ficar dura devido ao susto, mas graças a Deus aparenta estar bem! Mas de qualquer jeito vamos marcar consulta para ver se está tudo certo.” Marcelo declarou em suas redes sociais que não vai se pronunciar sobre o assunto.