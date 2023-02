Wanessa Camargo desabafa após ter bloco interrompido pela polícia: ‘Fugiu do meu controle’

Cantora explicou o que aconteceu, disse que ficou constrangida com a situação e pediu desculpa aos fãs

Reprodução/Instagram/wanessa Wanessa Camargo desabafou nas redes sociais após polícia interromper seu bloco



A cantora Wanessa Camargo teve seu bloco de carnaval interrompido pela polícia no último domingo, 12, e não conseguiu completar seu show. A artista se apresentava em Santo Amaro, na zona Sul de São Paulo, quando a abordagem policial aconteceu. Nas redes sociais, ela fez um desabafo e deu detalhes do ocorrido. “Estou aqui no camarim do trio, do nosso bloco Xainirô. Quero agradecer a todo mundo que veio, foi linda a festa, o que a gente conseguiu fazer da festa. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui na chuva, o pessoal cantando, a energia dos convidados que foi linda também, só que a gente, infelizmente, teve que encerrar o bloco antes do previsto. Aconteceu uma confusão, inclusive vou fazer uma crítica construtiva ao nosso país, ao nosso Estado, a nossa cidade de São Paulo”, falou a filha de Zezé Di Camargo nos stories do Instagram.

O bloco de Wanessa estava na metade do percurso e, segundo a artista, ainda havia três convidados para participar. “[Tinha] mais uma hora e meia de show pelo menos e a polícia infelizmente veio e mandou a gente parar o trio de qualquer maneira, a gente teve que se despedir, dizendo que nosso trio estava indevido, que não podia ter saído. Só que esse mesmo trio que está aqui hoje com a gente, saiu e fez outro percurso de bloco de rua ontem da mesma forma”, disparou Wanessa. A alegação da polícia foi a de que o pneu do trio não estava apto para sair na rua. “O pneu do nosso trio estava careca, nós corremos atrás para trocar esse pneu, só que não deu tempo. Só que esse mesmo pneu careca teve permissão para sair ontem e fazer o percurso. Então assim, a gente não entendeu como e por quê. Se tivesse sido avisado ontem que teria que trocar, a gente teria tempo hábil para fazer a troca hoje e fazer nosso show completo. Fica aqui minha crítica, isso não é legal. Foi um constrangimento para mim”, afirmou. “Peço desculpas, fugiu do meu controle.”