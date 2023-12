Jottapê diz que foi à Farofa da Gkay para ‘falar de Jesus’ com convidados: ‘Tem dado certo’

Ator da série ‘Sintonia’ contou que fez combinado com pastor de sua igreja: ‘Próxima célula terá pessoas novas’

Reprodução/Instagram/@jottape Jottapê foi a festa de Gessica Kayane com namorada e filha de 5 meses



O ator Jottapê afirmou que foi à Farofa da Gkay para falar sobre Jesus. Nas rede sociais, o artista da série ”Sintonia” contou que tomou a decisão ao lado do pastor de sua igreja e deve receber novos colegas no próximo culto. “Não gosto de falar de Deus para julgar alguém ou para me promover, mas vou contar para vocês aqui. Eu e a Estefany não viemos só pela festa aqui na Farofa, viemos com um propósito também. Para quem não sabe, tem um mês que a gente se batizou. A gente faz uma célula em casa. Para quem não sabe, célula é um culto”, explicou. “Antes de vir, a gente conversou com nosso pastor com essa proposta de falar de Jesus com as pessoas que estão aqui. Tem dado muito certo. Inclusive, na próxima célula, que vai ser semana que vem, vão ter pessoas novas com a gente. Isso é muito bom”, contou. Durante a festa de Gessica Kayane, Jottapê e Estefany Boro foram criticados por levarem filha de cinco meses ao evento.