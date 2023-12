Esposa de Zé Neto detalha momento de acidente: ‘Fiz os primeiros socorros’

Sertanejo saía de sítio no interior de Minas Gerais quando capotou carro em rodovia

Reprodução/Instagram/@nataliaftoscana Natália Toscana é companheira de Zé Neto



O cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite da última terça-feira, 5. A esposa do sertanejo, Natália Toscano, voltou a confirmar que ele tem quadro de saúde estável e também detalhou o momento do acidente. “Quero agradecer a cada um de vocês que se preocuparam, oraram, mandaram mensagens e de alguma forma intercederam para que nada de ruim acontecesse. O Zé está bem, está estável, fiquei até agora com ele, desde ontem, até à noite”, declarou. “Na verdade, eu fiz os primeiros socorros, eu que socorri no local, mas deu tudo certo, agora ele está em observação. Foram fraturadas três costelas, não tem nada na cabeça ou no crânio, nada de grave”, disse. Zé Neto, da dupla com Cristiano, capotou o carro em uma rodovia no interior de Minas Gerais, quando estava saindo de seu sítio. Ele foi encaminhado para a UTI de um hospital em São José do Rio Preto, em São Paulo.