Juliano Cazarré comemora aniversário de um ano de filha caçula e agradece: ‘Valeu por dez’

O ator Juliano Cazarré e sua esposa Leticia foram às redes sociais para comemorar o aniversário de um ano de Maria Guilhermina, filha caçula do casal. A criança nasceu com uma cardiopatia congênita rara, tendo sido diagnosticada com a Anomalia de Ebstein ainda na barriga de sua mãe. Desde então, Maria Guilhermina já foi internada algumas vezes, além de ter passado por cirurgias complexas. No Instagram, Juliano disse que o ano de vida de sua filha “valeu por dez” e destacou a importância da fé neste tempo. ” Um ano que valeu por dez! Tanta coisa coube nesse ano. Muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, muita saudade. E amor! Tanto amor. E Fé. Durante todo esse tempo Deus nos sustentou. Ele foi a nossa força e só por isso não fraquejamos. A certeza de que era a vontade de um Deus que é puro amor que se realizava em nossas vidas nos deu a Esperança que precisávamos para seguir. E seguimos. E seguiremos”, escreveu Juliano. Por sua vez, Leticia exaltou o “ano de milagres” e destacou a transformação do casal durante o tratamento da filha. “Um ano inteiro de milagres, de entrega total (sua e nossa), de lutas, lágrimas transformadas em um Bem maior, e muito, muito amor. Nada do que eu escrevesse seria suficiente para descrever tudo o que vivemos e o quanto nos transformamos desde que Deus nos confiou a missão de receber você em nossas vidas”, disse Leticia.

