Nicole Bahls batiza nova vaca de Camila Queiroz e atriz se diverte: ‘Tô viciada’

Em vídeo, modelo apresentou o animal e disse que é ‘meigo e lindo’ como a atriz

Reprodução/ instagram @nicolebahls e twitter @camiqueirozreal Camila Queiroz adorou a homenagem da modelo e comentou nas redes sociais



A modelo Nicole Bahls divulgou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 21, que ganhou uma nova vaca em sua mansão e o nome surpreendeu os fãs. “Vocês mandaram sugestão e é uma pessoa que admiro muito, que eu quero colocar nome de pessoas, de ídolos, de artistas que eu admiro muito então o nome dela vai ser Camila Queiroz“, disse a modelo nos stories. “Tem tudo a ver com ela, ela é tão linda”, completou. No fim da gravação, Nicole chama a vaca pelo nome. O vídeo viralizou e chegou até a atriz, que adorou a referência. “Desculpa, não consigo parar, tô viciada”, escreveu Camila ao reproduzir a cena. Pouco depois, a protagonista de ‘Amor Perfeito’ postou uma foto com uma máscara de vaca.

Assista abaixo o vídeo de Nicole:

Nicole Bahls disse que a sua nova vaca se chamará Camila Queiroz. Nicole afirma que a vaca é meiga e charmosa igual a atriz!!😅❤️ pic.twitter.com/EP41QVl7rU — BABADOS E AFINS 💅🏻 (@babadoseafins) June 21, 2023

CAMILA QUEIROZ MINHA FILHA,VOCÊ FOI BATIZADA!!! https://t.co/qiOjc503GB — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) June 21, 2023