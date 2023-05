Juliano Cazarré diz que filha caçula fará nova cirurgia no coração e pede orações

Maria Guilhermina tem 11 meses e nasceu com uma cardiopatia congênita rara chamada Anomalia de Ebstein

Reprodução/Instagram/cazarre Juliano Cazarré falou que a filha, Maria Guilhermina, fará nova cirurgia cardíaca



O ator Juliano Cazarré informou neste domingo, 21, que Maria Guilhermina, sua filha caçula de 11 meses, vai passar por uma nova cirurgia no coração. O artista, que fez sucesso no papel de Alcides em “Pantanal”, explicou que será algo simples, mas pediu orações aos seguidores. “Amanhã ela e a mamãe, Leticia, vão para São Paulo fazer um procedimento no coração valente da nossa pequena. Rezem por ela, para que o bom Deus siga realizando o milagre de sua cura. Obrigado a todos vocês”, postou o ator no Instagram. A menina nasceu em junho do ano passado com uma cardiopatia congênita rara conhecida como Anomalia de Ebstein. “Ela nasceu muito bem, surpreendeu a todos com muita força e saúde! Mas seu caso pedia uma intervenção cirúrgica imediata e, assim, nossa pequena guerreira passou seu primeiro dia de vida fazendo um reparo importante no coração”, declarou Juliano quando anunciou o nascimento da filha. Ela passou meses internada, foi submetida a alguns procedimentos e deixou a UTI (unidade de terapia intensiva) em março deste ano. Além de Maria Guilhermina, o ator e a esposa também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena.