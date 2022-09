Filha de Juliano Cazarré passa por nova cirurgia: ‘É hora de rezar e pedir’

Novo procedimento será realizado nesta terça-feira, 27; Maria Guilhermina, de 3 meses, nasceu com um problema raro no coração, a anomalia de Ebstein

Reprodução/Instagram/cazarre Maria Guilhermina nasceu há 3 meses e já passou por outros procedimentos cirúrgicos



A filha mais nova do ator Juliano Cazarré, que vive Alcides na novela Pantanal, da TV Globo, e Leticia Cazarré, irá passar por uma nova cirurgia nesta terça-feira, 27. A informação foi confirmada por Leticia através de publicação nas redes sociais. Maria Guilhermina, de 3 meses, nasceu com um problema raro no coração, a Anomalia de Ebstein. “Queridos amigos, hoje nossa pequena Maria Guilhermina vai passar pela cirurgia que nós tanto esperávamos, a cirurgia do cone […] Desde o início, quando recebemos o diagnóstico de Anomalia de Ebstein, pedimos ao Beato Álvaro del Portillo, sucessor de São Josemaria, que intercedesse pelo milagre da cura total no coração da Maria Guilhermina”, disse Leticia na publicação. “Ela nasceu numa terça-feira de manhã e, se Deus quiser, será curada nesta terça-feira de manhã. Três meses se passaram desde que ela chegou ao mundo e passou pela primeira cirurgia. Três vezes nos despedimos dela a caminho do centro cirúrgico. […] É hora de rezar e pedir, pedir muito! Juntem-se a nós nas orações a Dom Álvaro para que Deus nos conceda o milagre da cura total desse coração valente que Maria Guilhermina carrega no peito”, completou a mãe de Maria Guilhermina. Além da recém-nascida, Juliano e Leticia são pais de Vicente, 12, Inácio, 9, e Gaspar, 3.