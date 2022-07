Juliano Cazarré fala do estado de saúda da filha e dos boatos de que saiu de ‘Pantanal’

Maria Guilhermina nasceu com uma doença rara e passou por uma cirurgia nas primeiras horas de vida

O ator Juliano Cazarré atualizou os fãs sobre o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, que nasceu no dia 21 de junho com uma doença rara. A menina possui uma cardiopatia congênita, chamada Anomalia de Ebstein, e, nas primeiras horas de vida, precisou passar por uma cirurgia no coração. Nesta segunda-feira, 4, o intérprete de Alcides em “Pantanal” falou como está sendo esse processo de recuperação da filha. “Seguimos aqui ao lado da nossa pequena guerreira, Maria Guilhermina. Amanhã ela completa duas semanas. Foram muitas emoções e muitos avanços nesse tempo. Ela tem se recuperado bem e nos últimos dias ganhou os parabéns dos amigos médicos. O próximo passo é a extubação. Peço a vocês que rezem por ela, para que a extubação aconteça com sucesso e que ela reaja bem ao procedimento”, escreveu no Instagram.

O artista aproveitou para desmentir os boatos de que ele foi dispensado pela Globo do elenco da novela “Pantanal”. “Apenas tirei alguns dias de licença para acompanhar o parto e os primeiros dias da Guilhermina. Nesse tempo, já voltei para o Rio, gravei a novela, passei em casa, fiquei muito agarrado com [meus filhos] o Vicente, o Inácio, o Gaspar e a Madalena. Voltei ontem para São Paulo e vou ficar aqui uns dias, mas logo, logo já volto para seguir gravando ‘Pantanal’”, afirmou o Cazarré. No post, ele também agradeceu as demonstrações de carinho que ele e a esposa, Letícia Bastos, têm recebido. “Agradeço do fundo do meu coração a todos que tem rezado e mandado mensagens carinhosas desejando a recuperação da nossa amada pequerrucha. As mensagens são tantas e tantas que eu não consigo nem ler, nem responder todas. Por favor, não fiquem chateados. Eu já li incontáveis mensagens, mas o carinho de vocês foi tanto que me falta até tempo para ver tudo.”

Além de fazer um agradecimento especial aos médicos que assistem Maria Guilhermina, o ator também enalteceu a ajuda dos familiares que estão cuidando dos seus outros filhos nesse período. “Meu agradecimento também aos vovôs e vovós que foram para a nossa casa ajudar com a gurizada enquanto eu e mamãe cuidamos da Guilhermina. Minha gratidão também à Ana, à Kelly e à Mariana, nossas babás, funcionárias e amigas, que tanto estão nos auxiliando nesse momento. Sem vocês, meninas, seria impossível e impensável que viéssemos para São Paulo. E se não viéssemos para cá, a Guilhermina não teria chance de lutar pela vida”, comentou. Cazarré finalizou seu relato pedindo aos seguidores para que continuem em oração e disse que, em breve, vai contar em detalhes tudo o que aconteceu.