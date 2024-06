Juliano Cazarré pede orações para a filha Maria Guilhermina: ‘Uma ave-maria para nossa princesa’

Global usou redes sociais para falar sobre estado de saúde da filha, que tem quadro raro de cardiopatia congênita

Reprodução/Instagram/@cazarre Pequena Maria Guilhermina nasceu em junho de 2022



O ator global Juliano Cazarré pediu para que os seguidores rezassem para a pequena filha, Maria Guilhermina. O papai de 43 anos, usou as redes sociais para mostrar um pouquinho de como está a saúde da filha, que tem cardiopatia congênita rara. “Uma ave-maria para nossa princesa”, escreveu nos stories. Cazarré está no elenco da novela “Volta por Cima”, nova aposta das 19h da Globo. Já manhã desta quarta-feira (5), ele afirmou que a noite foi tranquila. “Passei bem a noite. Obrigada pelas orações”. Letícia Cazarré, esposa do ator, também usou as redes sociais para falar sobre a filha. Em uma retrospectiva desde o nascimento de Maria Guilhermina, ela foi postando cada etapa do processo de cirurgias, recuperação e até o retorno ao hospital nesta semana.