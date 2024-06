Rei Charles III homenageia soldados do Dia D: ‘Impossível imaginar as emoções que sentiram naquele dia’

Monarca estava acompanhado da esposa, rainha Camilla e pelo príncipe William durante evento

LEON NEAL / POOL / AFP Rei Charles III está em tratamento contra um câncer



O rei Charles III, em tratamento contra um câncer, fez uma aparição pública, nesta quarta-feira (5), para homenagear os soldados aliados que combateram no Dia D, que completa 80 anos, nesta quinta-feira (6). Acompanhado pela rainha Camilla e pelo príncipe William, o monarca participou de uma cerimônia em Portsmouth antes de seguir para a França, onde se reunirá com líderes ocidentais para mais homenagens. O Dia D é considerado um marco na Segunda Guerra Mundial na Europa, quando 156 mil soldados e 20 mil veículos desembarcando nas praias da Normandia ocupadas pelas forças nazistas, na maior operação anfíbia e aerotransportada da História. “Enquanto agradecemos àqueles que tanto deram para conquistar a vitória que comemoramos hoje, nos comprometemos novamente a lembrá-los e honrá-los”, disse ele. “Oito décadas depois, é quase impossível imaginar as emoções que sentiram naquele dia, o orgulho de fazer parte de tão grande missão, a ansiedade de, de alguma maneira, não estar à altura da tarefa e o medo de que aquele dia fosse o último”, continuou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O rei Charles III, juntamente com o presidente americano Joe Biden e o chanceler alemão Olaf Scholz, desembarcarão na França para participar de eventos na praia de Omaha, um dos pontos de desembarque dos soldados aliados, e serão recepcionados pelo presidente francês Emmanuel Macron. A celebração nas praias francesas contará com a presença de cerca de 200 veteranos da Segunda Guerra Mundial, com idades acima dos 90 anos.

publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA