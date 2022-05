Juliette rebate Samantha Schmütz e recebe apoio de famosos e de irmã de Paulo Gustavo

Anitta, Eliana, Adriane Galisteu e Ingrid Guimarães estão entre as artistas que defenderam a ex-BBB

A cantora Juliette rebateu a atriz Samantha Schmütz após ela fazer um comentário no qual ironiza uma fala da campeã do “BBB 21” no “Altas Horas”. Na atração global, a paraibana falou que acha importante que ela enquanto artista se posicione sobre assuntos que refletem na sociedade. Em um post do Instagram que falava sobre o assunto, Samantha escreveu: “Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”. O comentário foi apagado, mas gerou grande repercussão nas redes sociais e a ex-BBB decidiu se pronunciar: “A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso… é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade… então, sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa”.

Juliette recebeu o apoio de diversos artistas, Anitta, por exemplo, postou um stories da ex-BBB cantando e escreveu: “Olhei e gritei: artista”. A influenciadora Rafa Kalimann postou: “Oi, Juliette, vim aqui enaltecer sua música, sua história e a forma com que se expressa. Resultado disso é você tocar o coração de tantas pessoas sendo essa artista que está sempre buscando ser sua melhor versão. Continue se expressando baseada no amor, isso é um dom e você o tem”. A apresentadora Eliana disse: “Juliette, você é uma artista em ascensão e uma nordestina que tem orgulho de suas raízes (isso é lindo). Siga firme e forte, você já ganhou o meu coração e de quem sabe apreciar o novo, respeitando toda forma de arte”. A apresentadora Adriane Galisteu foi outra a se manifestar: “Juliette, vou te dizer que de julgamento eu entendo… segue assim do jeito que você é! arrasando sempre! De artista para artista”.

A atriz Ingrid Guimarães fez uma reflexão sobre o assunto: “A genial Nina Simone, tem uma fala que diz ‘como pode você ser artista e não refletir seu tempo?’. Achei incrível essa reflexão de uma artista tão popular como Juliette. Eu sempre achei que tudo que o público me deu ao longo desses anos, me fez e faz acreditar, que a função de um artista não é só aparecer e viver financeiramente disso. Somos também cidadãos e temos vozes. Ser artista vai muito além do que ser famoso. Levamos discussões sérias (mesmo que através do humor) criamos reflexões através de um texto, uma expressão, uma dança, música, imagens, telas.. Damos voz também a quem não tem voz. Ser artista é acima de tudo, ser humano”. Ju Amaral, irmã do ator Paulo Gustavo, também saiu em defesa de Juliette. Ela compartilhou o posicionamento da cantora e acrescentou: “Sim, você é [artista]”.

