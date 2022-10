Anitta está doente? Cantora se manifesta após aparecer com curativos e preocupar fãs

Muitos seguidores acharam a artista abatida no vídeo que ela postou após vitórias no Prêmio Multishow

Reprodução/Twitter/Anitta Anitta postou um vídeo para os fãs após ser a mais premiada no Prêmio Multishow 2022



A cantora Anitta se manifestou após deixar os fãs preocupados por aparecer aparentemente abatida em um vídeo no qual celebrou as categorias que venceu no Prêmio Multishow 2022. Muitos seguidores questionaram se a artista está doente, pois no vídeo é possível ver dois curativos, uma na mão e outro no braço. “Acordei sabendo que a gente está cheio de prêmios. Quero dizer que estou muito feliz, vocês [fãs] são as coisas mais importantes da minha vida. Eu não pude estar presente [na cerimônia], mas espero que vocês tenham gostado da ideia de levar fãs para receber os meus prêmios”, comentou a artista no vídeo. “Você está bem? Espero que você esteja se cuidando e perto de pessoas que você ama. Toda energia positiva para você e se caso estiver em um momento delicado saiba que ficará tudo bem. Você tem milhares de pessoas que te amam por aqui. Fica bem e se cuida”, comentou um seguidor no post da cantora.

“O que tá acontecendo com a Anitta? De uns tempos para cá, ela anda sumida e quando aparece sempre assim (parece que acabou de acordar), abatida, sem aquela energia caótica, animada, ela estava bem ativa no início das eleições e depois se afastou, espero que ela esteja bem”, escreveu outro. “Anitta, mulher, que cara de abatida você está. Levanta essa cabeça. Independente do que está passando, estamos aqui em orações por você”, acrescentou mais um. Com as especulações de que não estaria bem, a dona do hit Envolver, fez um post tranquilizando os fãs: “Meus amores, meu coração só cabe gratidão, amor e felicidade… não estou depressiva, muito menos triste. Está tudo bem e estou muito agradecida”. A artista, no entanto, não comentou sobre os curativos na mão e no braço. Vale lembrar que em julho deste ano a cantora passou por uma cirurgia para o tratamento da endometriose.