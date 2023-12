Justiça autoriza marido de Ana Hickmann a encontra filho 

Magistrada explicou que medida protetiva não impossibilita que o empresário possa visitar Alezinho; casal está em processo de divórcio

Reprodução/Instagram/alewin71 Alexandre Correa não vê o filho desde que foi acusado de violência doméstica



A Justiça autorizou Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, a ver filho, Alezinho, a qual não tem contato desde novembro quando foi acusado de violência doméstica. Segundo as informações publicanas no Diário Oficial da Justiça, ele poderá ver o menino nos próximos dias. A apresentadora tinha conseguido uma medida protetiva contra Alexandre e o documento o impossibilitava de se encontrar com o filho. A decisão da juíza da Vara de Violência Família relatou que a proximidade dele com parentes de Ana “não obsta o direito de visita e acesso do averiguado ao menor” e com isso “a fim de evitar-se evidente prejuízo à criança, enquanto não estabelecido regime de visitas na Vara de Família competente, estas deverão dar-se por intermédio de terceiros”, diz o documento. A magistrada explica que a medida protetiva não impossibilita que o empresário possa visitar Alezinho. Alexandre e Ana Hickmann estão em processo de divórcio após a apresentadora o denunciá-lo por agressão. Nesta semana o empresário tinha compartilhado nas redes sociais que estava esperançoso quando a liberação da juíza e chegou a contar que nos últimos dias Ana estava sendo ‘bastante cordial’. “Me colocou para falar com ele por videochamada, a gente matou um pouquinho da saudade. Minha prioridade não é voltar a empresa, minha prioridade é ver o meu filho, abraçar o meu filho, jogar basquete com meu filho, beijá-lo, abraçá-lo. Fazer tudo o que tiver direito. Fica aí o meu recado para que não fiquem as coisas distorcidas”, acrescentou.