Alexandre Correa passa mal durante entrevista ao rever acusações de Ana Hickmann; assista

Alexandre Correa passou mal ao rever as acusações de Ana Hickmann, nesta quarta-feira, 29. Durante uma entrevista para a Rádio Metropolitana, o empresário pediu para deixar o estúdio para se recompor. “Gente, vou pedir um minutinho para vocês. Realmente, eu não estou passando muito bem. Rever tudo isso não está me fazendo bem. Eu vou pedir um minutinho para tomar uma água com açúcar”, declarou. Ao longo da conversa com os jornalistas, Alexandre pediu desculpas para a ex-mulher, mas negou ter agredido a apresentadora. “Existe o que aconteceu no dia, existe o que ela está narrando, mas é prudente pedir desculpa à Ana, ao meu filho. Pedir perdão, pedir desculpa. Nem no meu pior pesadelo achei que poderia acontecer. As palavras foram pesadas, houve troca de acusações, mas eu jamais toquei a mão em uma mulher no sentindo de tentar agredir. Eu fui embora para não ser preso em flagrante”, continuou o empresário, que deu sua versão sobre a discussão. “A briga tomou uma proporção grande, e aí ela pegou o celular, passou pela porta. Eu não empurrei, ela foi fechar a porta, eu coloquei o pé, o trinco bateu nela, machucou o braço dela com certeza”, completou.