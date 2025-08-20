Justiça barra transferência de Hytalo Santos para Tremembé

Decisão judicial estipula que ele e o marido sejam transferidos para uma unidade prisional na Paraíba, o que pode ocorrer a qualquer momento

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO As investigações em curso abrangem acusações sérias, incluindo tráfico de pessoas e exploração sexual



A Justiça de São Paulo recentemente negou o pedido de transferência de Hytalo Santos e seu marido para a penitenciária de Tremembé, uma unidade conhecida por abrigar criminosos de alta notoriedade. Atualmente, o casal está detido no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, que enfrenta problemas de superlotação. A decisão judicial estipula que eles sejam transferidos para uma unidade prisional na Paraíba, e essa transferência pode ocorrer a qualquer momento. Em resposta à decisão, os advogados de Ítalo e seu marido, Israel, anunciaram uma coletiva de imprensa para o início da noite, classificando o evento como de caráter emergencial e prometendo revelar novas informações sobre a prisão.

Um vídeo recente que circula nas redes sociais mostra Hytalo durante uma audiência de custódia, onde ele expressa sua perplexidade em relação ao motivo de sua prisão. Essa declaração gerou uma ampla repercussão online. A prisão preventiva do casal foi o resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil de São Paulo, o Ministério do Trabalho da Paraíba e o Ministério Público da Paraíba. As investigações em curso abrangem acusações sérias, incluindo tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil irregular, produção de vídeos com menores e constrangimento de crianças e adolescentes.

