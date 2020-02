‘Eu estava morrendo’, afirma Justin Bieber sobre vício em drogas

Reprodução/Instagram Bieber lançou série documental sobre sua vida no YouTube



Justin Bieber falou abertamente sobre sua luta contra o vício em drogas. Em um novo episódio de seu documentário no YouTube, Justin Bieber: Sessions, o cantor revelou que ele experimentou maconha quando tinha apenas 13 anos.

Depois de se tornar dependente da droga, ele conta que começou a experimentar outras drogas de acordo com o aumento da pressão conforme ganhava mais fama.

“Era um escape para mim. Eu era jovem. Minha experiência era estar em frente às câmeras, tinha um nível diferente de exposição”, confessou. “Eu comecei a valorizar as coisas erradas do ramo musical, porque tinham coisas sendo oferecidas para mim. A verdade é, eu nunca tive as ferramentas. Meus pais nunca me deram as ferramentas necessárias para saber jogar em grupo.”

Bieber afirmou que a situação só foi piorando: “Eu estava, tipo, morrendo. As pessoas não sabem o quão sério foi. Foi legitimamente assustador e louco.”

Justin, então, buscou a fé. “Eu disse para mim mesmo, ‘Deus, se você é real, vai me ajudar a passar por esse período, me ajudará a parar de tomar esses comprimidos e tudo mais, se você fizer isso, farei o resto do trabalho.'” Mesmo assim, ele revelou ter tido recaídas.

Enquanto isso, Bieber se prepara para lançar seu novo disco, em 14 de fevereiro. “Yummy” foi o primeiro single do seu quinto álbum de estúdio.