Justin Timberlake apaga posts, muda foto de perfil e gera especulações sobre retorno à música pop

Há seis anos cantor não lança um álbum de estúdio; reformulação das redes sociais é uma prática comum entre alguns artistas quando estão prestes a fazer um grande anúncio

Reprodução/Instagram/@justintimberlake Nova foto de perfil de justin timberlake



O cantor Justin Timberlake dá indícios de que está prestes a retornar ao centro da música pop. Ele chamou atenção dos seus fãs e gerou especulações após apagar todas as fotos das redes sociais e trocar sua foto de perfil. Essa é uma prática comum entre alguns artistas quando estão prestes a fazer um grande anúncio. Apesar de não estar exatamente desaparecido, Timberlake tem se mantido mais discreto nos últimos tempos. Ele realizou alguns shows de clima mais intimista e também foi visto atuando no filme “Camaleões”. Além disso, o cantor trabalhou recentemente em “Trolls 3 – Juntos Novamente”, emprestando sua voz ao personagem Branch e atuando como produtor da trilha sonora do longa de animação, que contou com uma música de retorno do *NSYNC. No entanto, o fato é que já se passaram seis anos desde o lançamento de seu último álbum de estúdio.