Justin Timberlake é preso nos EUA por dirigir sob efeito de drogas

O cantor Justin Timberlake foi detido nas últimas horas em Long Island, Nova York, por conduzir sob o efeito de drogas, segundo informaram nesta terça-feira (18) vários meios de comunicação americanos. O artista foi detido na noite de segunda-feira (17) na cidade de Sag Harbor, cerca de 150 quilômetros a leste de Nova Iorque, na exclusiva área de praias conhecida como Hamptons, segundo fontes policiais locais citadas pela emissora “Fox News”. Timberlake, 43 anos, comparecerá esta manhã ao tribunal, em uma audiência na qual serão formuladas as acusações contra ele. O cantor está atualmente no meio de uma turnê, “Forget Tomorrow World Tour”, cuja próxima parada será Chicago na próxima sexta e sábado, antes de retornar a Nova York e continuar em Boston. Timberlake reconheceu no passado que usou maconha “para desligar a mente” e que no Festival Coachella consumiu “muitas substâncias diferentes”. Nos EUA, uma condenação por embriaguez ao volante pode resultar em multas que variam de US$ 500 a US$ 2 mil, além do motorista correr o risco de perder a habilitação. Segundo o jornal “ABC News”, Timberlake também estaria embriagado. O cantor ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

