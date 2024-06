Marrone, da dupla Bruno & Marrone, passa por cirurgia de emergência

Segundo o comunicado, nenhum show será cancelado e Bruno vai continuar com as apresentações durante esse período

Reprodução/Instagram/marrone Bruno já havia se apresentado sozinho enquanto o parceiro de dupla se recuperava de problemas urinários no final de 2023



O cantor Marrone, conhecido por fazer parte da dupla sertaneja Bruno & Marrone, passou por uma cirurgia de emergência nesta segunda-feira (17) após ser diagnosticado com glaucoma avançado nos dois olhos durante uma consulta de rotina. Aos 58 anos, o artista foi operado em Goiânia e encontra-se em recuperação. Com previsão de afastamento de 15 dias para reavaliação, Marrone terá sua agenda de compromissos mantida por Bruno durante esse período. A informação foi divulgada pela dupla em suas redes sociais. Vale lembrar que Bruno já havia se apresentado sozinho enquanto o parceiro de dupla se recuperava de problemas urinários no final de 2023.

