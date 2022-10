Karina Bacchi faz oração diante da urna: ‘Deus abençoe nossa nação’

Atriz, que declarou apoio a Jair Bolsonaro (PL), votou com uma bandeira do Brasil nas costas

Reprodução/Instagram/karinabacchi Karina Bacchi fez uma oração ao ir votar neste domingo, 30



A atriz e apresentadora Karina Bacchi fez uma oração diante da urna ao ir votar neste domingo, 30. Deixando claro seu posicionamento político nas redes sociais, a artista foi vestida de azul e colocou uma bandeira do Brasil nas costas. “Missão cumprida, Brasil. Deus abençoe nossa nação. #22”, escreveu nas redes sociais. O post da artista dividiu opiniões, sendo elogiada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, e criticada pelos eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Karina também compartilhou nos stories do Instagram um vídeo de Bolsonaro votando nesta manhã e um post da primeira-dama Michelle Bolsonaro ao lado da urna. Na última sexta-feira, 28, a atriz participou de um ato chamado “Clamor Brasil” na Praça dos Três Poderes, em Brasília. “Abençoa e ilumina nosso povo, Senhor! Escuta nosso clamor , colhe nossas lágrimas. Está chegando a hora de decidirmos. Unge nossas urnas, protege-nos do mal. Que sua Justiça resplandeça sobre nossa terra. Vamos proteger os valores deixados pelo nosso Criador. Valores de vida”, declarou Karina ao compartilhar um vídeo em que aparece discursando no evento.