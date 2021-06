Karina Bacchi volta ao posto de saúde após suspeita de fraude em vacinação

De acordo com a atriz, ela ficou receosa de que teria caído em um golpe após ser alertada por internautas de que a aplicação do imunizante contra o novo coronavírus poderia ter sido fraudada

Reprodução/Instagram/@karinabacchi Karina Bacchi recebeu a vacina contra a Covid-19



Karina Bacchi usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 30, para falar que retornou ao posto de saúde para verificar se, de fato, havia recebido a vacina contra a Covid-19 na última terça-feira. De acordo com a atriz, ela ficou receosa de que teria caído em um golpe após ser alertada por internautas de que a aplicação poderia ter sido fraudada. Através de publicação no Instagram, ela disse que teve suas dúvidas esclarecidas, afirmando que foi, sim, imunizada. “Vacinada. Venho nesse momento esclarecer as mensagens de milhares de pessoas, entre elas até profissionais da saúde, que assim como eu ficaram em dúvida com relação a aplicação da vacina com essa seringa que foi utilizada em meu vídeo postado no momento da aplicação. Eu retornei até o local onde recebi toda explicação (que compartilho com vocês neste post), e onde também agora tenho certeza que fui vacinada corretamente sim. A equipe me recebeu com a maior atenção e inclusive me explicou que essa tem sido uma dúvida recorrente e que muitas pessoas estão retornando com seus vídeos para se certificarem. Agradeço demais a atenção e compreensão da profissional que me atendeu e entendeu minha preocupação. Meu coração está em paz agora.

“Quero deixar claro que não tenho intuito nenhum de promoção ou engajamento com esse assunto. Não sou do tipo de polemizar nada. Esse alerta foi enviado por profissionais, por isso me achei no direito de postar e pedir mais opiniões. Já retirei o vídeo para que ninguém se sinta mal ou injustiçado. Respeito demais os profissionais da área da saúde”, justificou. O vídeo ao qual a artista se refere colocava em dúvida o trabalho dos profissionais que a atenderam no drive-thru da imunização. “Vacinada ou não? Hoje fui tomar a primeira dose da vacina e registrei o momento nos Stories Instagram. Recebi muitas mensagens de alerta que talvez o líquido não tenha sido injetado. Eu senti dor no momento mas confesso que, sem óculos, não verifiquei com nitidez a quantidade exata do líquido. O que você acha? Qual sua opinião?”, questionou.