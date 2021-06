Rafa Kalimann renova com a Globo por três anos e causa polêmica ao falar de pandemia: ‘Vamos colher coisas incríveis’

Influenciadora afirmou que a crise sanitária causada pelo o coronavírus foi um momento de amadurecimento e desagradou os internautas com a sua visão ‘positiva’ da tragédia

Reprodução/Instagram/@rafakalimann Rafa Kalimann é apresentadora do 'Casa Kalimann', do GloboPlay



A influenciadora Rafa Kalimann usou suas redes sociais na terça-feira, 29, para responder perguntas e revelou que seu contrato com a Rede Globo foi renovado por mais três anos. “Você continua trabalhando na Globo?”, questionou um seguidor. “Claro que sim. Agora por mais três anos. A gente acabou de renovar”, contou. Atualmente, Rafa comanda o “Casa Kalimann“, no GloboPlay, mas o formato do programa não agradou os telespectadores. Porém, o que causou polêmica entre os internautas foi a resposta de Rafa a outra pergunta. “Acha que seremos como depois da pandemia?”, perguntou um fã. “Quem de fato se abriu para viver esse momento de tanta dor para aprender… Porque nós temos duas opções: usar disso e transformar em ódio, como muitas pessoas fizeram, ou usar isso para o nosso benefício, aprender e evoluir como ser humano”, começou a ex-BBB. “Eu mesma acho que amadureci tanto a minha maneira de ver, de absorver, de querer aprender, de buscar e de entender. Acho que todo mundo está vivendo esse processo agora, sabe? A nossa ficha vai cair quando tudo isso passar”, completou. Em um texto que acompanhava os vídeos, a influenciadora escreveu:”Precisamos de muita mudança, mas sinto que vamos colher coisas incríveis.” Por causa da resposta, o nome de Rafa Kalimann entrou entre os assuntos mais comentados do Twitter. A ex-BBB foi criticada pelos internautas pela visão “positiva” da pandemia do coronavírus, que já deixou 515 mil mortos. “Sim, Rafa Kalimann, 15 milhões de brasileiros desempregados, metade da população sem comida no prato, com certeza a coisa mais importante é aprender”, escreveu um internauta. “Pois é, Rafa Kalimann, fala isso para o meu pai que perdeu a mãe e para a minha mãe que perdeu a irmã dela pra essa doença”, criticou outro.

Confira outras reações:

516 mil mortos, governo genocida que enrolou para comprar vacina para lucrar em benefício próprio e a fia falando sobre “não direcionar ódio” e “lado bom da pandemia”. Imagina ser descolada da realidade assim https://t.co/hjiA6mqF6i — vic (@borboletando) June 30, 2021