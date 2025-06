Karol Rosalin, a mulher eleita com o corpo ‘mais perfeito’, quer participar do BBB

Influenciadora é popular na venda de conteúdo adulto, diz que se sente atraída por homens com barrigas salientes e comercializa o próprio suor em garrafas

Reprodução/Instagram,/@karolrosalin Karol Rosalin é uma das influenciadoras mais influentes no mercado de conteúdo adulto



A influenciadora Karol Rosalin, de 26 anos, expressou seu interesse em participar do Big Brother Brasil. A jovem ganhou notoriedade ao ser eleita pela inteligência artificial da revista Playboy da Austrália como a mulher com o corpo fitness “mais perfeito”. Sua popularidade nas redes sociais a tornou uma figura conhecida no cenário atual.

Em uma declaração sobre suas preferências pessoais, Karol revelou que se sente atraída por homens com barrigas salientes. Para ela, o chamado “daddy body” possui um charme especial, transmitindo uma sensação de autenticidade e equilíbrio que a encanta. Essa visão desmistifica padrões tradicionais de beleza.

Além de sua presença nas redes sociais, Karol também propôs a implementação de uma “taxa para maridos”. Essa ideia visa arrecadar fundos para cobrir despesas relacionadas à saúde, bem-estar e estética das mulheres, refletindo sua preocupação com a valorização do autocuidado feminino.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Karol não se limita apenas à venda de conteúdo adulto. Ela também comercializa um produto inusitado: suor engarrafado, que é oferecido por R$ 1.500. Para ela, esse item é destinado a pessoas que reconhecem e valorizam o esforço físico que vem após os treinos, mostrando uma faceta empreendedora e inovadora em sua carreira.

*Reportagem produzida com auxílio de IA