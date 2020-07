Grávida, Katy Perry adia casamento com Orlando Bloom pela segunda vez

Casal espera primeira filha e já adiou planos de subir ao altar no início do ano

Katy Perry e Orlando Bloom não vão mais se casar em 2020. O casal decidiu cancelar a cerimônia, pela segunda vez. A gravidez da cantora e a pandemia do novo coronavírus foram os responsáveis pelo adiamento, de acordo com informações do jornal britânico The Sun. No início de março, Katy Perry usou o clipe de “Never Worn White” para divulgar que estava grávida. Na cena final do vídeo, a cantora aparece em um belo vestido branco e mostrando a barriguinha, em uma espécie de “anúncio de gravidez”.

Esta foi primeira canção divulgada por ela neste ano. A letra fala sobre união, matrimônio e o refrão diz: “Nunca vesti branco, mas gostaria de tentar”. Em abril, Katy e Orlando disseram, pelas redes sociais, que seriam pais de uma menina. Sobre o casamento, a cantora e o ator chegaram a dizer que tinham planejado uma cerimônia íntima, apenas para familiares e amigos, no Japão no início do ano.

