Katy Perry critica governo Trump por usar sua música em vídeo militar

A cantora norte-americana disse estar 'profundamente horrorizada e furiosa' pela publicação com a canção 'Firework'

Katy Perry afirmou que sua música é feita para 'unir as pessoas'

A cantora Katy Perry criticou no sábado (25) o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por usar a sua música “Firework” em um vídeo militar publicado na conta oficial da Casa Branca no TikTok. Em postagem no X (ex-Twitter), a artista disse estar “profundamente horrorizada e furiosa” com o episódio.

Katy Perry contou que não aprovou nem foi consultada sobre o uso da música pelo governo Trump. Ela também disse que não “endossa” o uso de suas canções para fins militares.

“Eu escrevi esta música para ser um hino de esperança, cura e força interior para pessoas que atravessam seus momentos pessoais mais sombrios. Ver uma mensagem de autoestima e elevação sendo transformada em trilha sonora para a destruição e a violência é uma violação completa de tudo o que representa”, escreveu a cantora.

Por fim, Katy Perry afirmou que a sua música é feita para “unir as pessoas, não celebrar a guerra”.

Anteriormente, Sabrina Carpenter e Olivia Rodrigo também repudiaram o governo Trump por usar músicas suas em publicações sobre prisão de imigrantes.