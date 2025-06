Katy Perry e Orlando Bloom encerram relacionamento após quase uma década juntos

Nos últimos tempos, a cantora tem se dedicado intensamente à sua turnê ‘Lifetimes’; desde o início dos shows, eles estariam morando em locais diferentes

Reprodução/Instagram/@katyperry Casal estava junto desde 2016



Katy Perry, de 40 anos, e Orlando Bloom, de 48, decidiram encerrar seu relacionamento após quase uma década juntos. O casal se conheceu em 2016. De acordo com informações fornecidas por uma fonte à Us Weekly, a artista está aliviada por não ter que passar pelo processo de divórcio, embora sinta tristeza com o fim da relação. “Não há conflitos no momento. Katy está chateada, é claro, mas aliviada por não ter que passar por outro divórcio, já que aquele foi o pior momento da vida dela”, destacou.

Nos últimos tempos, Katy tem se dedicado intensamente à sua turnê “Lifetimes”. Desde o início dos shows, eles têm residido em locais diferentes, segundo a fonte. o que pode ter acentuado as dificuldades no relacionamento.

Antes do anúncio oficial, já havia rumores sobre a separação, com relatos de que o casal estava aguardando o término da turnê de Katy para tomar essa decisão. A situação parece ter se tornado insustentável, levando ambos a optarem por seguir caminhos distintos.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA