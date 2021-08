Kelly Key sai de shopping no Rio correndo ao ver segurança sendo rendido: ‘Em pânico’

Cantora passeava com a família quando se deparou com um homem armado e as pessoas correndo

Reprodução/Instagram/oficialkellykey/26.08.2021 Kelly Key passou por um susto durante um passeio em um shopping do Rio



A cantora Kelly Key passou por um susto na noite da última quarta-feira, 25, ao fazer um passeio com a família no Barra Shopping, na zona Oeste do Rio de Janeiro. A artista presenciou um homem armado rendendo um segurança do local e saiu correndo com o marido, Mico Freitas, e com o filho, Jaime Vitor. Assim que deixou o shopping, ainda assustada, ela gravou stories no Instagram para alertar seus seguidores. “Gente, atenção, se vocês estiverem no Barra Shopping, eu acabo de sair correndo. O menino rendeu o segurança com uma arma na cabeça, eu nem acreditei no que eu vi. Todo mundo começou a correr, fomos correndo até o carro. Nunca tinha visto e nem presenciado uma coisa dessas na minha vida. Estou em choque, apavorada, em pânico, mas está tudo bem com a nossa família”.

Quando chegou em casa, Kelly gravou mais vídeos para explicar com detalhes o que aconteceu e enfatizou que estava bem e mais calma. A artista contou que decidiu passar no shopping, pois estava presa no trânsito. “Vitor queria passar em uma loja para comprar umas roupas, uma loja específica. A gente entrou no shopping, fomos a essa loja, compramos a roupa e demos uma volta aleatória, só passeando, esperando o tempo passar”, falou. “Nisso que estamos caminhando no shopping, a gente viu as pessoas correndo e, um pouco mais à frente, a gente viu a situação. Vimos uma pessoa de costas dominando o segurança e tirando a arma. Não sei o que aconteceu, peguei o bonde andando, não deu para identificar absolutamente nada, foi só correr. Corri como nunca.” A cantora só se sentiu segura quando entrou no seu carro, que é blindado. “Ainda estou angustiada, mas também aliviada. É um mix de sensações”, finalizou.