Kelly Key descobre problema de saúde e diz que pode precisar de cirurgia

Após sentir indisposição, incomodo abdominal e ter problemas de má digestão, a cantora e influenciadora digital Kelly Key decidiu fazer uma bateria de exames e descobriu que está com pedra na vesícula. Em uma série de stories no Instagram, a artista contou nesta sexta-feira, 12, que é provável que ela precise fazer uma cirurgia e já está conversando com seus médicos sobre o assunto. “Não está inflamado, então acho para que não inflame, vou precisar tirar [a vesícula]”, comentou Kelly, que, desde que se afastou da música, faz sucesso nas redes sociais por exibir sua rotina fitness. “É bem contraditório porque eu tenho uma vida bem saudável, então não faria sentido eu ter esse cálculo na vesícula. Tenho um móvel de cinco milímetros, o que o torna perigosinho porque o canal tem mais ou menos esse tamanho”, explicou. Segundo a influenciadora, como ela leva um estilo de vida regrado e saudável, a conclusão dos médicos é que essa pedra na vesícula é de origem genética. “Minha tia teve”, comentou a cantora que pode operar em breve.