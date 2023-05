Kevin Costner enfrenta segundo processo de divórcio; primeiro custou US$ 80 milhões ao ator

Protagonista de ‘O Guarda-Costas’ estava há 18 anos casado com Christine Baumgartner; ela pediu a separação

Patrick T. FALLON / AFP Kevin Costner e Christine Baumgartner foram casados por 18 anos e possuem três filhos juntos



O casamento do ator Kevin Costner com Christine Baumgartner chegou ao fim após 18 anos. A agora ex-mulher do artista foi quem pediu o divórcio alegando que eles possuem “diferenças irreconciliáveis”. A equipe do protagonista de “O Guarda-Costas” confirmou em nota o fim do relacionamento: “É com grande tristeza que as circunstâncias fora de seu controle ocorreram e resultaram no fato de o Sr. Costner ter que participar de uma ação de dissolução do casamento. Pedimos que a privacidade dele, de Christine e de seus filhos seja respeitada enquanto eles navegam neste momento difícil”. O casamento de Costner e Christine aconteceu em setembro de 2004 e, juntos, eles possuem três filhos, Cayden, de 15 anos, Hayes, de 14, e Grace, de 12. O ator tem mais quatro filhos de relações anteriores. Esse é o segundo divórcio enfrentado pelo Costner. A primeira separação aconteceu em 1994, quando Cindy Silva decidiu romper o casamento de 16 anos. O casal se conheceu quando ambos eram estudantes da California State University e, na época da separação, surgiram boatos de que o galã de Hollywood estava vivendo um affair com uma dançarina que conheceu nas gravações de “Waterworld – O Segredo das Águas”. De acordo com o Daily Mail, Cindy recebeu cerca de US$ 80 milhões no acordo de divórcio.