Drake Bell diz que descobriu pela mídia que sua mulher entrou com pedido de divórcio

Suposta separação foi exposta dias após o artista ser dado como desaparecido pela polícia dos Estados Unidos e aparecer horas depois

Reprodução/Instagram/drakebell Drake Bell ficou conhecido por protagonizar a série da Nickelodeon 'Drake & Josh'



O ator e cantor Drake Bell afirmou em suas redes sociais que ficou sabendo pela mídia que sua mulher, Janet Von Schmeling, quer se divorciar. Nesta sexta-feira, 21, o astro da série “Drake & Josh” escreveu em seu Twitter: “Eu descobri que minha esposa pediu o divórcio pelo TMZ”. O site internacional divulgou na última quinta-feira, 20, que teve acesso aos documentos legais, no qual Janet supostamente afirma que quer colocar um ponto final na relação, pois o casal possui “diferenças irreconciliáveis”. Eles possuem um filho juntos, Wyatt Bell, de um ano. Ainda de acordo com o TMZ, Janet quer a guarda do filho, mas não não tem a intenção de impedir o ator de visitar a criança. Ela também teria entrado com um pedido de pensão alimentícia. Eles estão casados há quatro anos. O suposto pedido de divórcio foi exposto dias após Drake ser dado como desaparecido na Flórida, nos Estados Unidos. O Departamento de Polícia de Daytona Beach chegou a divulgar nas redes sociais que estava em busca do artista e que temia por sua segurança. Ele foi encontrado horas depois e riu da situação: “Você deixa seu telefone no carro, não atende durante a noite e dá nisso?”.