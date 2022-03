Kim Kardashian está legalmente solteira um ano após pedir divórcio de Kanye West

Juiz de Los Angeles atendeu ao pedido da influenciadora, que alegou o rapper estava causando ‘angústia emocional’ ao expor assuntos familiares nas redes sociais

Reprodução/Instagram/kimkardashian Kim Kardashian e Kanye West foram casados por quase oito anos



A empresária e influenciadora Kim Kardashian está legalmente solteira. O pedido de divórcio do rapper Kanye West foi concedido por um juiz de Los Angeles, nos Estados Unidos, na última quarta-feira, 2. Os artistas estavam casados há quase oito anos e são pais de quatro filhos, com idades de 2 a 8 anos. Kim deu entrada no pedido de divórcio há mais de um ano e, segundo divulgado pelo E!, ela alegou que seu ex-marido estava causando “angústia emocional” ao colocar “desinformação” sobre assuntos familiares privados nas redes sociais. “Desejo muito me divorciar. Pedi a Kanye para manter nosso divórcio privado, mas ele não fez isso”, declarou a estrela do reality “Keeping Up with the Kardashians” em documentos judiciais.

Kanye, que mudou legalmente seu nome da Ye, não aceitou o divórcio e apelou publicamente para que Kim não desistisse do casamento deles. Em posts recentes que fez no Instagram, o rapper também criticou o namoro da influenciadora com o ator de “Saturday Night Live”, Pete Davidson. Conforme divulgado pela Reuters, o juiz do Tribunal Superior de Los Angeles, Steve Cochran, aprovou a petição da empresária para encerrar o casamento por meio de um processo de bifurcação, ou seja, é permitida uma mudança no estado civil enquanto outras questões do divórcio ainda seguem sendo resolvidas.

A equipe do rapper não quis comentar sobre o assunto. O casamento de Kim e West aconteceu em 2014 e os artistas se tornaram um dos casais mais visados de Hollywood. A crise no relacionamento teria começado em 2020, quando West, que sofre de transtorno bipolar, decidiu lançar uma polêmica campanha para ser eleito presidente dos Estados Unidos. Eles se afastaram ainda mais quando o rapper se isolou em um rancho em Wyoming e Kim continuou em sua mansão, na Califórnia. Nesse período, ela chegou a soltar um comunicado pedindo compaixão pelo então marido, que vinha lutando com problemas de saúde mental.