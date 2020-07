‘Pessoa brilhante e complicada’, diz Kim Kardashian sobre Kanye West

Socialite pediu ‘compaixão’ para saúde mental do marido, que recentemente lançou candidatura à presidência dos EUA em meio a declarações polêmicas

Reprodução/Instagram Kim Kardashian e Kanye West são casados desde 2014 e têm quatro filhos



A socialite Kim Kardashian pediu nesta quarta-feira (22) “compaixão e empatia” em relação à saúde mental do marido, o rapper Kanye West, diagnosticado com transtorno bipolar. “Como muitos sabem, Kanye tem um transtorno bipolar. Qualquer um que tenha ou conheça alguém em sua vida com isso sabe o quão complicado e doloroso é de entender”, afirmou Kim ao mencionar o assunto publicamente pela primeira vez. “Nunca falei publicamente sobre como isto nos afetou em casa porque sou muito protetora com os meus filhos e o direito de Kanye à privacidade em termos de saúde”, explicou no Instagram.

Kim disse que precisava explicar a situação devido aos “estigmas e mal-entendidos” em torno da saúde mental, que no caso do rapper são amplificados pela fama. “Compreendo que Kanye está sujeito a críticas por ser uma figura pública e as suas ações podem algumas vezes gerar opiniões e emoções fortes. Ele é uma pessoa brilhante e complicada. As pessoas próximas de Kanye conhecem o seu coração e compreendem que as suas palavras às vezes não coincidem com as suas intenções”, analisou.

Poucas horas antes, Kanye West afirmou no Twitter que estava tentando se divorciar da esposa, mas a mensagem foi apagada logo depois. As declarações de Kim Kardashian chegam dois dias depois de Kanye West ter protagonizado o primeiro ato de campanha à presidência dos EUA, um comício peculiar na Carolina do Sul no qual propôs dar US$ 1 milhão a quem tiver um bebê. Não está claro o que o futuro reserva para a campanha do rapper, que até semanas atrás apoiava fortemente o atual presidente, Donald Trump. O prazo de registro para candidaturas já expirou em alguns lugares e os requisitos são complicados em outros.

