Kanye West oficializa sua candidatura a presidente dos EUA

Rapper inscreveu nesta quinta-feira, 16, o comitê de campanha “Kanye 2020”; West soma 2% das intenções de voto

O rapper Kanye West registrou oficialmente sua candidatura à presidente dos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o músico apresentou ao Comitê Eleitoral Federal os documento necessários para formalizar a campanha “Kanye 2020”. Ele também foi reconhecido como candidato pelo partido independente BDY no estado de Oklahoma — falta, agora, os outros 49 estados americanos.

West é uma figura bastante controversa no meio da música, constantemente no centro de polêmicas — como quando subiu ao palco da Grammy e para dizer que Taylor Swift não merecia o prêmio de cantora do ano, e sim Beyoncé. No início de julho, o rapper anunciou que concorrerá à presidência dos Estados Unidos neste ano, e em primeira pesquisa, apareceu com 2% das intenções de voto.

Logo após anunciar sua candidatura, West deu uma entrevista à revista Forbes. Entre outros assuntos, o músico afirmou ser contra vacinas, criticou o governo de Trump e citou Wakanda — país fictício onde vive o herói Pantera Negra dos quadrinhos e universo cinematográfico da Marvel — como exemplo do que faria com os Estados Unidos se eleito. Ele conta com o apoio do bilionário Elon Musk, de sua esposa, Kim Kardashian e seu influente clã.

Desde 1853 os Estados Unidos não tem um presidente de um partido alternativo ao Democrata e Republicano, que revezam no poder há 150 anos. West irá enfrentar nas eleições Joe Biden, vice-presidente do ex-presidente Barack Obama, que aparece como favorito nas pesquisas de intenção de voto, e Donald Trump, que tenta reeleição pelos Republicanos.