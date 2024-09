Kim Kardashian posta fotos com os filhos e altura de North West surpreende

Primogênita, de 11 anos, já é mais alta que a mãe; influenciadora revelou que os filhos estão a ajudando na busca por um novo amor

Kim Kardashian publica foto ao lados dos filhos



Kim Kardashian publicou em sua conta oficial no Instagram, uma imagem com seus filhos. North West, que aos 11 anos já é mais alta que a mãe. Na foto, a jovem aparece radiante em seu uniforme escolar, acompanhada de seus irmãos Saint, Chicago e Psalm. A postagem celebra o início do ano letivo nos Estados Unidos, um momento significativo para muitas famílias. Os seguidores de Kim, incluindo amigos e fãs, não hesitaram em comentar sobre o crescimento impressionante das crianças. A transformação de North e seus irmãos tem gerado reações entusiasmadas nas redes sociais, refletindo a admiração pelo desenvolvimento deles ao longo dos anos.

Em uma entrevista, Kim compartilhou uma curiosidade divertida: seus filhos estão tentando ajudá-la a encontrar um novo amor. Eles têm feito listas de possíveis pretendentes, o que a faz rir da situação. Essa dinâmica familiar mostra um lado leve e descontraído da vida da empresária e influenciadora. Desde sua separação de Kanye West, que atualmente está casado com Bianca Censori, Kim tem estado solteira.

