Kourtney Kardashian imita videoclipe famoso e conta que terá um filho de Travis Barker durante show do Blink-182; assista

Ideia da empresária remete ao videoclipe da música ‘All The Small Things’, do álbum ‘Enema of The State’, que levou a banda ao estrelato em 1999

Reprodução/Instagram/@kourtneykardash Kourtney Kardashian anunciou gravidez durante show do Blink-182 em Los Angeles



A empresária, atriz e socialite americana Kourtney Kardashian, mulher do baterista Travis Barker, da banda Blink-182, arranjou um jeito inusitado e divertido de contar para o músico que eles terão o primeiro filho. Durante show do icônico grupo de pop punk em Los Angeles, nos Estados Unidos, Kourtney levantou um cartaz com a mensagem: “Travis, I’m Pregnant” (em português, “Travis, eu estou grávida”). A ideia da empresária remete ao videoclipe da música “All The Small Things”, do álbum “Enema of The State”, que levou o Blink ao estrelato em 1999. Em um trecho da peça audivisual, que satirizava grupos e cantoras pop como Backstreet Boys e Britney Spears, uma mulher levanta um cartaz com os mesmos dizeres.

Este será o primeiro filho do casal, que está junto desde o ano passado. Travis Barker está no terceiro casamento e já é pai de Landon Barker, de 19 anos, e Alabama Barker, de 17, furtos da união entre o baterista e a modelo Shanna Moakler. Antes, ele fora casado com Melissa Kennedy, entre 2001 e 2002, mas sobre esta relação não há muitas informações. Já Kourtney Kardashian é mãe Mason Dash Disick, de 13 anos, Penelope Scotland Disick, 10, e Reign Aston Disick, 2. O pai das crianças é Scott Disick, com quem a socialite namorou por nove anos. O modelo Michael Girgenti alega ser o pai de Mason, mas um teste de DNA mostrou o contrário. Ele afirma acreditar que o exame foi forjado e briga na Justiça para tentar provar que o primogênito de Kourtney é seu filho.

Veja o anúncio de Kourtney Kardashian durante show em Los Angeles

KOURTNEY KARDASHIAN BARKER SURPRISES TRAVIS BARKER WITH NEWS SHES PREGNANT AT THE BLINK-182 AT LA SHOW! pic.twitter.com/bnW9RzCw3W — Kate Cordova (@KateCordova) June 17, 2023

Confira a comparação entre o clipe de “All the Smal Things” e o anúncio de Kourtney