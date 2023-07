Kleber Bambam detona irmã de Neymar após encontro: ‘Quem é ela?’

Ex-BBB esbarrou com Rafaella Santos em um restaurante e não gostou da forma como foi tratado por ela

Reprodução/YouTube/PodcastPapagaioFalante Kleber Bambam criticou forma como irmã de Neymar o cumprimentou em restaurante



O fisiculturista e ex-BBB Kleber Bambam criticou Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, após eles se esbarrem em um restaurante. Durante participação no podcast “Papagaio Falante”, o campeão da primeira edição do “Big Brother Brasil” disse que ficou incomodado com a forma com que Rafaella o tratou na ocasião. “Nem me cumprimentou direito. Ela me conhece, já me viu algumas vezes. A irmã do Neymar entrou lá no Paris 6, cumprimentou o Sérgio [Mallandro], me viu e fez assim [balançou a cabeça], um ‘oi’ bem sem vontade. Não achei legal a atitude dela porque assim, se falam dela é porque falam do Neymar. Quem é ela? Preciso entender. Ela é apresentadora? Não. É cantora? Não. Ela é atriz? Não. Ela é influenciadora? Não. O que você é?”, disparou.

Na visão de Bambam, Rafaella deveria ser simpática com todo mundo, pois ela representa seu irmão, que atualmente é um dos nomes mais conhecidos do futebol mundial. “O pai dela é super simpático, super gente boa, já vi ele várias vezes. Eu creio que ele até deveria falar para ela ser mais simpática com as pessoas”, comentou. “Quando ela [Rafaella] sai de casa, ela tem que dar ‘oi’ para todo mundo porque ela tem uma marca nas costas dela que é o irmão dela, que puxa o nome dela para cima.” Durante o desabafo, o ex-BBB voltou a provocar Rafaella e declarou que não vê nenhum talento nela: “A irmã dele é a irmã dele, o que ela é? Nada, é irmã do Neymar”. Por fim, ele confessou que também não simpatiza com o atacante do Paris Saint-Germain. “Acho o Neymar meio malinha, a verdade é essa, e achei a irmã dele meio malinha”, finalizou.