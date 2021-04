Bambam diz que já viveu affair com Gracyanne, ex-BBB e 54 mulheres que foram capa da Playboy

Campeão do ‘BBB 1’ falou ainda que já se relacionou com Miss Brasil, Miss Bumbum e mulher fruta

Vencedor da primeira edição do “BBB”, Kleber Bambam falou sobre algumas famosas com que quem já viveu um affair. Durante participação no podcast “Papagaio Falante”, do humorista Sérgio Mallandro, o ex-BBB contou ainda que ficou várias mulheres que posaram nuas, isso na época em vivia no Rio de Janeiro e saía com celebridades e jogadores de futebol como Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. “Só de capa da Playboy, foram 54 mulheres. Eu tenho orgulho em falar porque eu tinha tesão em ‘pegar’ as mulheres e elas me davam mole. Eu fiquei 10 anos da minha vida indo nas festas de lançamento da Playboy e da Sexy”, comentou. Segundo Bambam, ele se relacionava com cerca de cinco mulheres por ano que eram destaques da revista masculina. “Mês sim, mês não, uma da banca era minha. Só para entender o poder de fogo. Fora as [mulheres] da capa da Sexy. Na época, a mulher que saía na capa era a bola da vez.” Durante o papo, o campeão do “BBB 1” também revelou algumas famosas com quem já se relacionou: “Do mundo fitness, eu paquerei a Gracyanne Barbosa, a Mirella do Latino e a Flávia Vieira, que fez o ‘Big Brother’ e venceu ‘A Fazenda’. Também teve Miss Brasil, Miss Bumbum e mulheres fruta, foi uma salada de frutas”.