DC divulga primeiro trailer de ‘Besouro Azul’ com Bruna Marquezine; assista

Brasileira interpreta Penny, uma das protagonistas do novo filme de super-herói do estúdio

Reprodução/ DC Bruna se junta a uma seleta lista de brasileiros que atuaram em Hollywood



Os fãs brasileiros da DC foram à loucura nesta segunda-feira, 3, depois que o estúdio liberou o primeiro trailer do filme ‘Besouro Azul‘, do super-herói adolescente interpretado por Xolo Maridueña. Bruna Marquezine é uma das protagonistas do longa-metragem, interpretando a personagem Penny, par romântico do herói. No vídeo de 2min39s o público acompanha como Jaime Reyes se transforma no Besouro Azul e vê algumas das aventuras que ele e sua família vão viver. Bruna se junta a uma seleta lista de brasileiros que estrelaram filmes em Hollywood. O seu inglês, inclusive, foi uma das coisas que chamaram a atenção do público que assistiu ao trailer legendado. O longa-metragem chega aos cinemas em 17 de agosto.