Lady Gaga aparece fantasiada de Arlequina para gravação de ‘Coringa 2’

KENA BETANCUR / AFP Lady Gaga caracterizada de Arlequina para o filme Coringa 2



A cantora Lady Gaga apareceu neste sábado, 25, fantasiada de Arlequina, personagem fictícia da DC Comics. Isso porque a artista vai fazer o papel no filme Coringa 2. O filme ainda não tem data definida de estreia, mas deve chegar aos cinemas do mundo todo apenas no próximo ano. Assim como o primeiro longa, lançado em 2019, a direção e o roteiro são de Todd Phillips. Gaga vai interpretar a parceira de Joaquin Phoenix (Arthur Fleck), que foi criada em 1992 para o desenho animado de Batman. No filme, Arlequina é psquiatra que atende Coringa em um asilo. Para criar a personagem, a atriz usa trajes circenses e chamativos. Nas fotos, é possível ver Gaga com uma maquiagem de palhaço, o semblante triste e roupas vermelhas. Além disso, ela está cercada de policiais e pessoas segurando cartazes. Em sua carreira, Lady Gaga já participou de outros longas como “Nasce Uma Estrela”, “Casa Gucci”, “Macheta Mata”, “Sin City” e “Muppets 2”.