Lady Gaga muda de ideia na última hora e vai se apresentar no Oscar 2023

VALERIE MACON / AFP Lady Gaga vai apresentar a canção Hold My Hand, de Top Gun: Maverick no Oscar 2023



A cantora Lady Gaga surpreendeu a todos neste domingo, 12, ao mudar de ideia de última hora e ir para o Oscar 2023. A informação tinha sido inicialmente passada pela revista ‘Variety‘, e posteriormente confirmada pelo canal ‘ABC News‘, que declarou que a artista está presente do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. “ÚLTIMA HORA: Lady Gaga está no Dolby Theatre e se apresentará no palco #Oscars esta noite. ‘Hold My Hand’, de Gaga, está concorrendo a Melhor Canção Original”, escreveram no Twitter. Na semana passada, havia sido informado que a cantora não comparecia à premiação por causa de um conflito de agendas. “Temos um ótimo relacionamento com Gaga e sua equipe, mas ela está no meio das filmagens. E aqui estamos honrando a indústria cinematográfica e o que é necessário para fazer um filme”, disse Glenn Weiss, produtor do Oscar. “Não parecia que ela conseguiria uma apresentação do calibre com o qual estamos acostumados, com o qual ela está acostumada… Então, ela não vai se apresentar. Do nosso ponto de vista, entendermos completamente que fazer um filme é prioridade neste negócio, especialmente quando estamos honrando filmes.”. Presente na premiação, a cantora vai apresentar a canção ‘Hold My Hand’, de Top Gun: Maverick, música que concorre na categoria ‘Melhor Canção Original’, junto com Rihanna – Lift Me UP, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre; Diane Warren e Sofia Carson – Applause, de Tell it Like a Woman; David Byrne, Stephanie Hsu e Son Lux (This is a Life, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo); Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava (Naatu Naatu, de RRR – Revolta, Rebelião e Revolução) e Lenny Kravitz fará uma perfomance ao vivo durante o “In Memoriam”.