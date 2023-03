Academia de Hollywood substitui tapete vermelho do Oscar; saiba nova cor

Cerimônia acontecerá no próximo domingo, dia 12, em Los Angeles, com apresentação de Jimmy Kimmel

ANGELA WEISS / AFP Oscar 2023 terá mudança significativa em cerimônia



As celebridades que comparecerem à cerimônia do Oscar neste domingo, 12, caminharão pela primeira vez em décadas sobre um tapete que não será vermelho, e sim cor de champanhe, que a Academia de Hollywood desenrolou nesta quarta-feira, 8. “As pessoas se perguntam se haverá violência este ano, esperamos que não, mas penso que a decisão de ter um tapete cor de champanhe mostra o quão confiantes estamos de que não será derramado sangue”, brincou o principal anfitrião da 95ª edição do evento, Jimmy Kimmel, minutos antes da exposição do tapete. A brincadeira de Kimmel se refere ao tapa de Will Smith em Chris Rock durante a cerimônia do ano passado, incidente que ofuscou o evento. A mudança de cor do tapete vermelho nada mais é do que uma decisão estilística, de acordo com os funcionários. “Pedimos à nossa equipe [de decoração] um estilo que funcionasse tanto de dia como de noite”, comentou Bill Kramer, o diretor da Academia, que esteve presente no evento juntamente com a presidente da entidade, Janet Yang. O champanhe do tapete contrasta com o vermelho escuro das cortinas, o branco das colunas do teatro e a decoração, que se completa com as estatuetas icônicas. Esta edição contará com apresentações musicais de Rihanna, Diane Warren e Sofia Carson, David Byrne, Stephanie Hsu e Son Lux, entre outros.

*Com informações da EFE