Lady Gaga, Viola Davis e mais famosos celebram a vitória de Joe Biden nas eleições

John Legend, Pink, Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato e Ben Platt foram outras celebridades que se manifestaram nas redes sociais

Reprodução/Instagram/ladygaga/violadavis Lady Gaga e Viola Davis celebraram a vitória de Biden como presidente



A eleição de Joe Biden como o 46º presidente dos Estados Unidos foi muito celebrada por diversos famosos neste sábado, 7. A cantora Lady Gaga, que fez uma grande campanha para o candidato democrata, postou um vídeo nas redes sociais em chora ao falar do resultado da eleição americana. “Esse é um dia muito especial. Vocês podem se sentir acolhidos agora. Eu amo tanto o mundo e isso é tão bom”, declarou a artista emocionada no Instagram. Ela também fez uma postagem no Twitter: “Joe Biden, Kamala Harris e o povo americano, vocês deram ao mundo um dos maiores atos de bondade e bravura que a humanidade já viu. Nada além de amor por nosso novo presidente e para a primeira vice-presidente eleita para a Casa Branca”.

A atriz Viola Davis foi outra artista que também se manifestou. “Filadélfia!!!!! América!!!!!! Povo Negro!!!!!!! DEUS ABENÇOE Vocês!!!!!!! Agora… vamos lutar pelo Senado”, escreveu no Twitter demostrando entusiasmo. “Parabéns ao presidente eleito Biden e a vice-presidente eleita Harris! Obrigado por escolher servir seu país durante estes tempos difíceis”, postou o cantor John Legend. “Esta notícia me levou às lágrimas. Fiquei maravilhada com o alívio por este país. Fiquei maravilhada por Kamala e pela inspiração que ela traz para as garotas de todos os lugares. Este país tem muito trabalho a fazer para se unir. Eu rezo para que possamos fazer isso”, publicou a cantora Pink.

“Chorando. Obrigada, Deus”, disse a cantora Ariana Grande no Twitter. “Agora é festa nos Estados Unidos”, celebrou Miley Cyrus no Instagram. “O suspiro de alívio foi ouvido no mundo todo”, comentou o ator Ben Platt. “Nosso 46º presidente, Joe Biden! Eu sabia que você seria o nosso próximo presidente. Hoje celebramos os milhões de americanos que superaram as barreiras às urnas, mobilizaram suas comunidades e votaram em números recordes. Esta foi a nossa eleição e nós vimos juntos. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas hoje vamos comemorar”, escreveu a cantora Demi Lovato.

