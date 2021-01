Larissa Manoela faz transplante capilar e relembra acidente: ‘Deixou uma cicatriz’

Atriz ficou com uma falha no cabelo após um acidente durante as gravações de novela do SBT

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela ficou com uma cicatriz na cabeça após acidente



A atriz Larissa Manoela compartilhou nas redes sociais que decidiu fazer um transplante capilar para arrumar uma falha que possui no cabelo. Demonstrando sua empolgação por realizar o procedimento, ela disse que já está ansiosa para ver o resultado final. “Adeus a minha falha no couro cabeludo, depois de 5 anos. O acidente que sofri há um tempo atrás deixou uma cicatriz na minha cabeça e me deixou também um pouco incomodada. Em trabalhos sempre cobri com maquiagem, mas sentia falta de ter meus cabelinhos de volta”, escreveu a artista no Instagram.

O acidente ao qual a atriz se refere aconteceu em 2015 durante as gravações da novela “Cúmplices de um Resgate”, exibida no SBT. Larissa caiu de um cavalo, precisou ser hospitalizada e ficou com uma cicatriz na cabeça. Por conta disso, o cabelo parou de crescer na região. A artista explicou que o transplante capilar foi a alternativa que encontrou para “recuperar o cabelo que foi arrancado” dela. “Que bom termos recursos para nos sentirmos melhores, mais seguros e com a autoestima elevada. E hoje iniciamos o processo! Logo mais teremos resultados incríveis. Muito feliz”, finalizou a artista.