Larissa Manoela se irrita com boatos de gravidez e diz que preocupação devia ser com Manaus

Atriz fez um post nas redes sociais pedindo para pararem de espalhar notícias falsas sobre ela

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela negou os boatos de que estaria grávida de Léo Cidade



A atriz Larissa Manoela dominou as redes sociais e está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 15, após seguidores desconfiarem de que ela estaria grávida do namorado, o ator Léo Cidade. Os boatos começarem depois que algumas pessoas passaram a dizer nas redes sociais que notaram que a artista estava com uma “barriga acentuada”. A nova contratada da Globo ficou incomodada com os comentários e rebateu seguidores. “Por que ao invés de saírem espalhando fake news envolvendo o meu nome, vocês não aproveitam para exaltar ainda mais a veracidade preocupante que Manaus está passando. Eles precisam de ajuda”, escreveu Larissa Manoela no Twitter. Manaus enfrenta um colapso no sistema de saúde com a falta de cilindros de oxigênio para os pacientes. A situação é preocupante em meio da pandemia e diversos pessoas com Covid-19 estão morrendo asfixiados. Diversos artistas, como Whindersson Nunes, estão se juntando em uma corrente do bem para ajudar a capital do Amazonas.

Por quê ao invés de saírem espalhando fake news envolvendo o meu nome, vocês não aproveitam pra exaltar ainda mais a VERACIDADE PREOCUPANTE QUE MANAUS ESTÁ PASSANDO. Eles precisam de ajuda! #Manaus pic.twitter.com/Ae5bTbcvfA — LARISSA MANOELA (@larimanoela) January 15, 2021

Inventaram que a larissa manoela está grávida por causa de uma foto com a “barriga acentuada”.

Se esse fosse o critério pra estar grávida, eu já tinha nascido gestante. — Anne. (@biancareegis) January 15, 2021

todo mundo falando q a larissa manoela ta gravia nos assuntos do momento e eu to exatamente assim: pic.twitter.com/tKxm2gP4FH — 𝑛𝑖𝑐𝑘⋰˚☆ (@msnickye) January 14, 2021

De onde o povo tirou que a Larissa Manoela tá grávida? — Ana (@anagabsmili) January 15, 2021

Eu entrando agora no tt sem entender nada, como assim a Larissa Manoela tá grávida pic.twitter.com/Fnc8p4VvBU — Ninaaaa (@NinaGomesAndra1) January 15, 2021