Larissa Manoela rebate fã após se incomodar com comentário: ‘Palhaça’

Atriz deu ‘patada’ em seguidora que fez um comentário sobre seu cabelo estar curto

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela disse que esse é o 'jeitinho' dela após chamar fã de 'palhaça'



A atriz Larissa Manoela rebateu uma seguidora que fez um comentário nas redes sociais sobre o seu cabelo nesta sexta-feira, 14. A confusão começou após a artista compartilhar um post dizendo que o ator Fabien Frankel está confirmado como Flynn Rider no live-action de “Enrolados”, da Disney. “Meu Deus quem vai ser a Rapunzel? Avisa que eu estou on”, brincou Larissa, que após o fim das gravações da novela “Além da Ilusão”, da Globo, radicalizou no visual e cortou o cabelo bem curtinho. “Com esse toco de cabelo [quer ser a Rapunzel]? Acorda, Larissa”, comentou uma pessoa no post. A atriz rebateu: “Ela acaba o filme curta, palhaça”. Um seguidor comentou: “Eu amo o fato de, simplesmente, a Larissa sumir do Twitter e quando volta chama a fã de palhaça (risos). Juro não dá com você, Larissa”. A artista respondeu: “É meu jeitinho”. Enquanto uns seguidores acharam a resposta de Larissa engraçada, outros encararam como uma patada. Com a repercussão, a artista fez um desabafo: “O que se escreve virtualmente é o nítido reflexo de que muitas vezes o que você escreve não é o que você realmente quer dizer. Porque a pessoa interpreta da forma que ela quer o que você escreveu. Não sei porque julgam minha forma monossilábica no Whats e minhas ironias sem um ‘kkk’ do lado aqui no Twitter”.

Ela acaba o filme curta palhaça — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) October 14, 2022

É meu jeitinho mo — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) October 14, 2022